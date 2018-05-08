Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı Sorgun’da yapıldı

Sorgun’da gerçekleştirilen toplantıya; Sorgun, Yozgat, Boğazlıyan, Yerköy ve Şefaatli Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Genel Sekreterlerinin katıldı. Toplantının moderatörlüğünü Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Yrd.Doç. Mehmet Kara üstlendi. Toplantı öncesi 2.toplantının değerlendirilmesi yapıldı. Ardından gündem maddelerine geçilerek önümüzdeki süreç yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Sorgun Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Makine ve Ekipmanları Fuarı’nın bu yıl 4’üncüsünü yapacaklarını belirterek “Bu yıl üyelerimize söz verdiğimiz gibi 4.’üncü Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi Makine ve Ekipmanları Fuarını belirlediğimiz tarihte yapacağız. Ancak şu bir gerçek ki bu fuarların hem Yozgat’ta, hemde Sorgun’da ayrı ayrı yapılması değil, Yozgat ve Sorgun tam ortasında bir fuar alanının yapılarak tek bir fuar şeklinde olmasından yanadır. Bu kapsamda Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer ilçe odalarımızda katkılarıyla Yozgat ve Sorgun’un tam ortasında geniş bir fuar alanı oluşturulması daha doğru olacağını düşünüyoruz. Biz Odalar ve Borsalar olarak birlikte olursak Yozgat daha güçlü olacaktır.”dedi.

Toplantının sonunda Yozgat inşaat sektörü, tarım ve hayvancılık sektörü ve perakende sektörünün sorunlarının tespiti için 24 Haziran seçimlerinin ardından 2 gün sürecek bir çalıştay toplantısı düzenleneceği konusunda karar verildi.