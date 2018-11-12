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Öğrenci velileri bilgilendirildi

Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk veli toplantısını hafta sonu yaptı.


Çözüm Eğitim Kurumlarında hafta sonu gerçekleştirilen veli toplantısında öğretmenler, öğrenci velileriyle bir araya gelerek öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili fikir alış verişinde bulundu. Velilerin yoğun katılım gösterdiği toplantıya öğretmenler de tam kadro katıldı. Toplantı sonrası öğrenci velileri, öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenmesinden dolayı okul yönetimine ve öğretmenlere teşekkür etti. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk veli toplantısı 2 gün sürdü.

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