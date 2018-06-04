Öğrenciler okul harçlıklarını Kızılay’a bağışladı

Öğretmenleri öncülüğünde örnek bir kampanya başlatan Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri, okul içerisinde Türk Kızılayı standı kurarak harçlıklarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmak için bağış yaptılar. Ayrıca stantlarında Türk Kızılayı’nı tanıtıcı faaliyetlerde gerçekleştirdiler. Öğrenciler daha sonra oluşturdukları bağış kumbaralarını Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker’e teslim etti.

Öğrencileri duyarlı davranışları dolayısıyla tebrik eden Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker,"Sizin şu anda yaptığınız bağışın miktarından daha büyük ve yüce olan yardımseverlik duygunuzdur. Bu duyguyu size kazandıran ailelerinizi ve öğretmenlerinizi tebrik ediyorum" dedi.

İlker,"Öğrencilerimizin kendi harçlıklarınızdan topladığı ve bağış olarak şubemize teslim ettiği paraları Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi insanlara öğrencilerimiz adına ulaştıracağız. Öğrencilerimiz, 150’üncü yılını yakın zamanda kutlayacağımız Türk Kızılayı’nın kocaman yürekli gönüllüleri olacaktır. Öğrencilerimize yürekten teşekkür ederim."