Öğrenciler staj için İtalya’ya gidecek

Okul Müdürü Uzman Öğretmen Osman Kılınçarslan, Ulusal Ajans tarafından kabul edilen projeyle öğrencilerin, evde hasta bakım hizmetlerinde AB uygulamalarını yerinde görüp, alanında bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatları elde edeceklerini belirtti.

İtalya’ya gidecek öğrencilerin sağlık alanında uygulanan ve kullanılan son teknolojileri inceleme fırsatı yakalayacaklarını, bu stajın mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade eden Kılınçarslan, katılımcı öğrencilerin belirlenmesi için titiz bir çalışma yapıldığını, bütün öğrenci ve velilere yönelik okulda bilgilendirme toplantısı düzenlediklerini söyledi.

Projenin giderlerinin tamamının Ulusal Ajans tarafından hibe şeklinde karşılandığına işaret eden Kılınçarslan,"7 kişiden oluşan proje yürütme ekibimiz, öğrenci seçiminde öğrencinin önceki yıllar alan ders ortalamalarını, yabancı dil ortalamasını, devam devamsızlık durumunu, disiplin cezası alıp almadığını baz aldı. Ayrıca mesleğine olan sorumluluk duygusu da bu seçimlerde etkili oldu. Ocak 2018, Mart 2018 ve Nisan 2018 tarihlerinde olmak üzere 3 dönemde toplam 21 öğrenci İtalya’nın Milano şehrine gidecek. Seçilen bu öğrencilerimizin okulumuzu, ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi yurtdışında güzel bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

Kılınçarslan, projenin amacına uygun sonuçlanabilmesi için, bütün çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.