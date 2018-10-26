Öğrencilere bilinçaltının önemi anlatıldı

Özel Yozgat Bilim Teknik Koleji kariyer günleri etkinliğinde Çözüm Koleji Anadolu-Fen Lisesi Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme öğretmeni Göksel Koçak'ı konuk etti.

Özel Yozgat Bilim Teknik Koleji'nin her ay düzenlenen kariyer günleri etkinliğinin bu ay ki konuğu Çözüm Koleji Anadolu- Fen Lisesi Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme öğretmeni Göksel Koçak oldu. Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Koçak,"Bilinçaltı inançlarımızın farkına vararak hayat boyu bizleri engelleyen davranışları değiştirme gücüne sahip olabiliriz. Bilinçaltı inançlarımız yaşantımızı, iş performansımızı, aile ilişkilerimizi, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı önemli ölçüde etkiler. Bunun için amaçlarımızı gerçekleştirmek için bilinçaltı desteğine ihtiyacımız olduğunu unutmamamız gerekir" dedi.

Program sonrası öğrenciler merak ettikleri soruları Koçak'a yöneltti. Daha sonra ise Bilim Teknik Koleji Müdürü Mehmet Yıldırım, Koçak'a teşekkür ederek plaket verdi.