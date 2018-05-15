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15 Mayıs 2018 09:04

Öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

Boğazlıyan İlçe Sağlığı Müdürlüğü tarafından öğrencilere, çeşitli yaralanmalar, yanıklar, boğaza yabancı cisim kaçması gibi vakalarda ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili uygulamalı eğitim verildi.

Öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

15 Mayıs 2018 09:04


Cumhuriyet Ortaokulu 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerine, herhangi bir kaza veya yaralanma anında hayat kurtaran ilk yardım eğitimi verildi. Öğrenciler, uygulamalı eğitimde, insan maketleri üzerinde suni teneffüs ve kalp masajının nasıl yapılacağını öğrendi. Boğazlıyan İlçe Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Personeli Yusuf Yazıcı kaza veya yaralanma anında ilk müdahalenin maksimum 5 dakika içerisinde yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.


Sağlık profesyonellerinin doktor, hemşire ve ambulans gelene kadar ilk müdahaleye başlanılması gerektiğini ifade eden Yazıcı, öğrencilere ilk müdahale anında yapacakları hakkında uygulamalı eğitim verdi.


Okul Müdürü Yener Eseryel de öğrencilere verilen bu ilk yardım eğitim seminerinden memnuniyetini dile getirdi.




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