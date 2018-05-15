Öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

Cumhuriyet Ortaokulu 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerine, herhangi bir kaza veya yaralanma anında hayat kurtaran ilk yardım eğitimi verildi. Öğrenciler, uygulamalı eğitimde, insan maketleri üzerinde suni teneffüs ve kalp masajının nasıl yapılacağını öğrendi. Boğazlıyan İlçe Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Personeli Yusuf Yazıcı kaza veya yaralanma anında ilk müdahalenin maksimum 5 dakika içerisinde yapılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Sağlık profesyonellerinin doktor, hemşire ve ambulans gelene kadar ilk müdahaleye başlanılması gerektiğini ifade eden Yazıcı, öğrencilere ilk müdahale anında yapacakları hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Okul Müdürü Yener Eseryel de öğrencilere verilen bu ilk yardım eğitim seminerinden memnuniyetini dile getirdi.