Öğrencilerin uçurtma şenliği

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen uçurtma şenliğine Sakarya İlkokulu öğrencileri de katıldı.

Erdoğan Akdağ Kampusu alanında gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde Sakarya İlkokulu 3-F sınıfı öğrencileri, ay yıldızlı uçurtmalarla gökyüzünü şenlendirdi. Öğretmenleri eşliğinde oldukça eğlenceli ve neşeli bir gün geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, günün mutluluğunu uçurtma uçurarak doyasıya yaşadılar. Sakarya İlkokulu 3-F sınıfı öğretmeni yaptığı açıklamada “Bozok Üniversitesi 11. Bahar Şenliğine öğrencileri ile birlikte katılarak düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrencilerimizle birlikte ay yıldızlı uçurtmaları göklerde dalgalandırdık. Öğrencilerimiz uçurtma uçurarak gönüllerince bir günü doyasıya yaşadılar. Çocuklarımızın sosyalleşmesi içinde güzel bir etkinlik oldu” dedi.