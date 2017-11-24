Öğretmenler Günü çiçekçilerin yüzünü güldürdü

Öğrencilerin, öğretmenlerine hediye olarak çiçeği tercih etmesi, çiçekçi esnafının iş yoğunluğunu artırdı. İlde çiçekçilik üzerine faaliyetini sürdüren Kemal Şahin, Öğretmenler Günü dolayısıyla satışların yoğun olduğunu belirtti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla yaşanan yoğunluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin en çok orkide, kırmızı gül, karanfil ve menekşenin satıldığını söyledi.

Çiçekçilerin belli günlerde yoğun olarak çalıştığını ifade eden Şahin, "Öğretmenler Günü olması sebebi ile biz dahil tüm çiçekçilerde bir yoğunluk yaşanıyor. 23 Kasım itibariyle yoğunluğumuz başladı. Öğrenciler işlerini sabaha bırakmamak için 24 Kasım Öğretmenler Günü için çiçeklerini aldılar. Ailenin bütçesine göre çiçek satışlarımız oldu. Kimi gül, kimi karanfil kimi ise karışık çiçek hazırlatıyor. Çiçek fiyatlarımızda 2 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Bu vesile ile bizde öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz” dedi.