Yozgat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Yozgat'ta eğitimin kalitesini artırmak, eğitim öğretim standartlarını geliştirmek ve akademik başarı düzeyini yükseltmek amacıyla il genelinde görev yapan öğretmenlere seminer verilmeye başlandı.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde ilk oturum gerçekleşen seminere konuşmacı olarak Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya katıldı. Kapaklıkaya öğretmenlere Eğitim Liderliği, Sınıf Yönetimi, Değerler Eğitimi ve Öğrenci Motivasyonu konularında seminer verdi.

Seminer öncesi konuşma yapan Vali Yardımcısı Salih Altun, “Bu tür eğitim seminerlerini önemsiyoruz. Gördük ki bu yıl geçtiğimiz yıla oranla eğitim öğretim seviyesinin arttığı bir yıl oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda Yozgat eğitim ve öğretimde Türkiye genelinde iyi bir yerlere geleceği ümidini taşıyorum. Bu salonda ki öğretmen arkadaşlarımdan bir ricam var. Eğitim ve öğretimde kaliteyi artıracak, şunu yaparsak daha iyi olur, böyle yaparsak eğitimde kaliteyi artırırız diye çılgın bir projesi olan, güzel fikirleri olan öğretmen arkadaşımız varsa bizlere mutlaka ulaşsın” dedi.

Üç gün sürecek olan seminerde 5 oturumda toplamda 4 bin 500 öğretmene seminer verilecek.