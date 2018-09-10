Okul duvarlarını resim ve karikatürlerle süslüyor

Resim İş Öğretmenliği eğitimini evlilik nedeniyle yarıda bırakan 27 yaşındaki Birgül Karaçay, Yozgat'ta okul ve bahçe duvarlarını yağlı boya resim ve karikatürlerle donatıyor.

Marmara Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği eğitimini 2. sınıfta evlilik nedeniyle yarıda bırakıp ayrılmak zorunda kalan Birgül Karaçay, çizdiği resimlerle okul duvarlarını ve bahçelerini rengarenk bir görünüme kavuşturuyor. Okul ve bahçe duvarlarını yağlıboya resimler ve karikatürlerle donatan Karaçay, resim yapma sevgisini duvarları süsleyerek sürdürüyor. Rengarenk bir görünüme kavuşan okul duvarları başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Birgül Karaçay yaptığı açıklamada okul duvarlarına çizdiği figürlerle okullara renk kattığını söyleyerek “Resim yapmayı çok seviyorum. Resim İş Öğretmenliğini eğitimini alırken evlilik sebebiyle okulumu yarıda bırakmak zorunda kaldım. Şuan da okullar başta olmak üzere gelen talepler doğrultusunda duvarlara çeşitli resimler çiziyorum. Okullarda hem çocuklar mutlu oluyor hem de ben mutlu oluyorum" dedi.