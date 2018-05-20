Okul harçlıkları için günde 50 bin alabalığı aşılıyorlar

Türkiye’ye eğitim için gelen ve Kars Kafkas Üniversitesi’nde eğitim gören Türkmenistanlı öğrenciler, tatillerini ve boş zamanlarını alabalık üretme çiftliklerinde balıkları hastalıktan korumak için aşı yaparak geçiriyorlar. İki yıl önce İzmir’de balıklara aşı yapmayı öğrenen öğrenciler, günde 100 lira yevmiye karşılığı yaklaşık 50 bin yavru alabalığa aşı yaparak harçlıklarını kazanıyorlar.

Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Şamuhammet Ataduzduyyev, tatillerini balıklara aşı yaparak geçirdiklerini söyleyerek, "20-25 gram alabalık yavrularına aşı yapıyoruz. Aşı, balıkları 8 ay boyunca hastalıktan koruyor. Günde 45-50 bin balığa aşı yapıyoruz. Burada bir milyon civarında balığı 20 günde aşılayıp bitireceğiz" dedi.

Alabalık çiftliği sahiplerinden Neşet Erol da bu yıl havaların sıcak gitmesi nedeniyle balıkların hastalanmaması için aşı yaptırdıklarını söyledi.