Okullar için acil onarım ekibi

Müdürlük hem tasarruf yağıyor hem de okullardaki sorunlara anında müdahale ediyor.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü Yozgat genelinde bulunan okulların ihtiyaçları için acil onarım ekibi kurdu. 2003 yılında kurulan ve tamamı Milli Eğitim Müdürlüğünün gönüllü personelinden oluşan acil onarım ekibi, okulların boya, badana, lavabo, elektrik, kapıların değişimi ve tamiri ile ilgili çalışmalar yapıyor. 12 kişilik ekip, başlarında şefleri ile beraber okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte ihtiyaç duyulan onarım işlerine anında müdahale ediyor. Acil onarım ekibi, yaptığı çalışmalarla 15 yılda devlete yaklaşık 25 Milyon TL tasarruf ettirirken 2003-2018 yılları arasında da 300 okulun onarımını yaptı.

Acil onarım ekibi çalışanı Zaferi Tuncer, “Milli Eğitim Müdürlüğünce acil onarım ekibinde çalışmaktayım. Şu anda okullarda boya ve tamirat işleri yapmaktayız. Biz burada gönüllü olarak çalışıyoruz. Önemli olan memleketimizdeki çocuklarımıza hizmet etmek. Okullarımızı daha güzel bir hale getirmek. Yavrularımızı en güzel şartlarda yetişmesini sağlamaktır. Onun içinde gururlu ve mutluyuz” dedi.

Özdemir Kaygısız ise “Acil onarım ekibi diye bir ekip kuruldu. Bu ekip 2003 yılından beri Yozgat genelinde il, ilçe köylerdeki okulların tamirat, elektrik, boya, su ne gerekiyorsa tamiratını boyasını badanasını yapıyoruz. Yaz tatili kış tatili bize yok. Sürekli nerede iş var biz gidip yapıp geliyoruz. Çocuklarımız okullarına girdiği zaman temiz ve güzel olması için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı de “Acil onarım ekibimiz okullarımızda akademik faaliyetlerin yanında okullarımızın eğitim öğretime hazırlanması babında Türkiye’de tek ve örnek olan ve çalışma yürüten bir ekip. Ekibimiz 2003 yılından beri faaliyetine devam ediyor ve 10-12 kişiden oluşmaktadır. Ekibimiz okullarımızın hem dönem arasında hem dönem içinde özellikle de yaz tatilinde eğitim öğretime hazırlanması için acilen yapılması gereken küçük bakım ve onarımları yapmakta. Hem işlerin hızlandırılması hem de ekonomik olarak devlet bütçesine katkı sağlaması açısından takdire şayan bir ekip. 2003 yılından bu zamana kadar 300 e yakın okulumuz ekibimiz tarafından onarımdan geçirilmiştir ve 25 milyon liralık bir katma değer devletimize sağlamıştır. 2007 yılında yapılan bir işi 350 bin liralık bir malzeme ile 2 milyonluk bir katma değer sağlanmış oluyoruz. Bu da hem işlerin hızlı yürümesi hem de bütçemize katkı sağlaması açısından çok önemli. Her açıdan kat ettiren bir proje hem okullarımızın daha hızlı ve çabuk onarımlarının yapılması hem de eğitim öğretime hazırlanması ekonomik olarak ta sağladığı katma değer açısından önemli çalışmalar yapmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Yazıcı açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Acil onarım ekibi alçı, badana, boya, ıslak zemin, kapıların değiştirilmesi gibi çalışmalar yürütüyor. Okul ortamları akademik başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütürken, çocuklarımızın daha hijyenik şartlarda eğitim alabilmeleri bizim için çok çok önemli. Çünkü bunlar bizim geleceğimiz. Onlara en güzel ortamları sunmak. Onların geleceği açısından bizim sorumluluklarımız arasında. Bu sorumluluğu da bu ekibin ziyadesi ile yerine getirdiğini düşünüyorum”.