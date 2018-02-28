ORAN Kalkınma ajansı Şubat ayı toplantısı Yozgat’ta yapıldı

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin Kilci katıldı.

Vali Yurtnaç toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı hazırlıklarının bir yılı aşkın bir süredir devam ettiğini söyledi. Bu bağlamda Türkiye’nin 81 ilinde Paydaş Toplantıları Kalkınma Ajansları tarafından organize edilip yapıldığını belirten Vali Yurtnaç, “Bölgemizde de 3 ilimizde 300’ün üzerinde kişinin katılımı ile toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda 11. Kalkınma Planında yer alması için tüm paydaşlarımızın fikirleri alınmış ve Kalkınma Bakanlığına Ajansımız Planlama Birimi tarafından raporlanmıştır. Tüm katılımcılara ve Ajans çalışanlarına en içten teşekkürlerimizi sunarız. 2018 yılı Ajans çalışma programında yer alan Sarıkaya Roma Hamamı odağında Sarıkaya ilçemizin gelişimi için çalışmalar ORAN tarafından yapılmaya başlanılmış olup, ilçemizi ilgilendiren tüm paydaşların da katılımı ile kısa vadede sonuçlarını almaya başlayacağımızı umut ediyoruz. Ayrıca, yine 2018 yılı çalışma programı kapsamında tasarım kültürünün bölgemiz firmalarına yerleştirilmesi amacıyla gerek mali destek programı ile gerekse de buna ek çalışmalar ile faaliyetler planlanmış ve Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezinin daha da geliştirilerek Kayseri ve bölgemiz firmalarına erişiminin artırılması planlanmaktadır” dedi.

ORAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Kemal Yurtnaç konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “AB fonuyla yürütülen, Ajansımızın ana yararlanıcısı, Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının ise proje ortağı olduğu Sivas İŞGEM projesinin inşaat işleri bitmiş ve talep eden firmalarımız atölyelere yerleşmeye başlamışlardır. Şuana kadar 14 firma İŞGEM’de faaliyetlerine başlamıştır. İŞGEM’in eğitim, danışmanlık ve kuluçka merkezi gibi faydalarından yararlanmak isteyen ve işliklerde yer almak isteyen firmalarımız için bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz. Kalkınma Ajansımızın desteği ile Bölge illerimiz Kayseri, Sivas ve Yozgat EMİTT 2018 fuarında stantlarını açmış olup illerimizin tanıtımına katkı sağlanmıştır. Fuarın tüm illerimiz için faydalı sonuçlar vereceğini bekliyoruz.”