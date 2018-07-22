Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 14:31

Otomobil 20 metre yükseklikten dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Yozgat’ta otomobilin 20 metre yükseklikten dere yatağına uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil 20 metre yükseklikten dere yatağına uçtu: 3 yaralı

22 Temmuz 2018 14:31


Edinilen bilgilere göre, Ebubekir Karslı idaresindeki 19 DK 713 plakalı otomobil, Yozgat istikametinden Ankara istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 20 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Hatice ve Fatma Zehra Karslı yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların kurtulması ve ambulansa taşınmasında 112 ve itfaiye görevlileri zor anlar yaşadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç