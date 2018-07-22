Otomobil 20 metre yükseklikten dere yatağına uçtu: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ebubekir Karslı idaresindeki 19 DK 713 plakalı otomobil, Yozgat istikametinden Ankara istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 20 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Hatice ve Fatma Zehra Karslı yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların kurtulması ve ambulansa taşınmasında 112 ve itfaiye görevlileri zor anlar yaşadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.