Otomobil aniden yola çıkan ineğe çarptı: 4 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğanlı köyü yakınlarında aniden yola çıkan ineğe otomobil çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun'a bağlı Doğanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.A. (32) yönetimindeki 06 AGE 841 plakalı otomobil, Çekerek ilçesinden Sorgun istikametine seyir halindeyken aniden yola çıkan ineğe çarptı. Kazada sürücü C.A. ile birlikte otomobil içerisinde bulunan A.Ö. (27), O.K. (27) ve Bangladeş Uyruklu M.İ.H. (28) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil ambulansı tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobilin çarptığı inek ise telef oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.