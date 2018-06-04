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04 Haziran 2018 17:13

Özel konuklara özel oyun

19 yıldır tiyatro gösterimi yapan ve sahnelediği oyunlar ile büyük beğeni toplayan Tiyatro Sürmeli, ’Benim Adım Elif’ isimli yeni oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Özel konuklara özel oyun

04 Haziran 2018 17:13

Geçen hafta gösterime giren oyun büyük beğeni toplarken dünkü seanslarda ise Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlüğüne bağlı huzurevi, Kadın Sığınma Evi ve Rehabilitasyon merkezinde kalan kişilere oyun sergilendi.


Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sergilenen oyun Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi Salonu’nda seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Tiyatro gösterimi için teşekkür eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli,"Bugün güzel bir tiyatro oyununu huzurevi, Kadın Sığınma Evi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri olarak izledik. Büyük bir keyif aldık. Bu özel anı bizlere yaşatan başta Soner Tumgan olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Bizler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak bu tip etkinliklerle farkındalık oluşturmak istiyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Bugün keyifli bir organizasyonla yine bunu başardığımıza inanıyorum. Yeniden tüm Tiyatro Sürmeli ekibine teşekkür ediyorum" dedi.


Tiyatro Sürmeli Genel Sanat Yönetmeni Soner Tumgan ise Tiyatro Sürmeli Ailesi olarak 19’uncu kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Bugün bizim için daha özel bir gün oldu. Yaşlılarımız, engellilerimiz bizim misafirimizdi. Onları biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere." diye konuştu.




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