POMEM öğrencileri tiyatroda hünerlerini sergiledi

Dönem polis adayları tarafından hazırlanan “Bizim Hikayemiz” isimli tiyatro oyunu POMEM Konferans Salonu’nda sergilendi.

Eğitim süresince yaşadıkları anılarını hem eğlenceli hem de düşündürücü bir şekilde izleyicilere aktaran POMEM öğrencilerinin gösterileri katılımcılardan büyük beğeni aldı.

“Bizim Hikayemiz” isimli oyunu Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, sivil toplum kuruluş temsilcileri, emniyet personeli ve polis öğrenciler izledi.

Tiyatroyu izleyen ve POMEM’in bütün faaliyetlerine yakından takip ettiğini söyleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Buradan mezun olan öğrenciler halkı anlamada, algılamada, görev yapmada çok daha başarılı olacaklar. Sivil bir bakış açısıyla kanunu temsil edeceksiniz. Kendini eleştiremeyen toplumlar, aynaya bakmayan insanlar gibidir, hep kendini doğru yaptığını zanneder. Yani toplumda demokratik bir hayatta eleştiriden asla kaçmamamız gerekiyor. Eleştiri derken, soran, sorgulayan, analiz eden bir yapıya ihtiyacımız var” dedi.

Akıl etmeyen, düşünmeyen, analiz etmeyen, sorgulamayan insanların 15 Temmuz’da bu vatana ihanetle ortaya çıktığını ifade eden Vali Yurtnaç, “Bu maksatla sizler Türk milletinin bir gücü olarak, polis teşkilatı olarak görevlerinizi yaparken, bu görev öncesinde veya yaptıktan sonra da acaba yanlış mı, acaba bir yerde yanlış yaptık mı sorusunu aklınıza koyacaksınız. Empati yapacağız, karşımızdaki hedef kitlenin annemiz, babamız, kardeşimiz olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Eğer bu düşünce, bu heyecanla bu millete hizmet edersiniz bu milletin efendisi olursunuz” diye konuştu.

Daha sonra açıklamalarda bulunan POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu da, Yozgat POMEM olarak her dönemde olduğu gibi 20. Dönemde de öğrencilerin hem eğitimlerine devam ettiklerini hem de birbirinden farklı etkinliğe imza atıklarını söyleyerek “Okulumuz bünyesinde yürütülen, spor faaliyetleri, resim, müzik, tiyatro ve halk oyunları çalışmaları öğrencilerimiz için moral ve motivasyon acısından verimli oluyor. Öğrencilerimizin okul hayatında anılarını anlatan bir tiyatro gösterisi hazırladılar. Bu anılar öğrencilerimizin hayatı boyunca hatırlayacağı eşsiz bir hatıra, okulumuzda da 20. Dönemin izleri olarak kalacak.” İfadelerini kullandı.

Tiyatro oyununun ardından, emeği geçen öğrencilere teşekkür belgesi verildi.