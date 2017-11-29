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29 Kasım 2017 15:00

POMEM öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) eğitim gören öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi.

POMEM öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

29 Kasım 2017 15:00


POMEM Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Eğitmeni Abdurrahman Karaman öğrencilere ilk yardım konularında bilgi aktardı. Karaman, kalp masajı ve suni solunum konularını maket üzerinde uygulamalı olarak öğrencilere gösterdi.


Öğrencilere sağlık görevlileri tarafından ilk yardım eğitimi verildiğini ifade eden POMEM Müdürü Şaban Kütükoğlu, "Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra meslek hayatlarında birçok olayla karşılaşacakları gibi ilk yardım gerektiren olaylarla da karşı karşıya kalacaklardır. Burada öğrendikleriyle belki de yardım yaptıkları kişinin hayatını kurtaracaklardır. Bu sebeple bu tür eğitimlere önem veriyoruz. Eğitim veren sağlık görevlisine ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum" dedi.


Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de ilk yardım eğitimini her insanın alması gereken önemli bir eğitim olduğunu belirterek "Temel yaşam desteği eğitimi konusunda, il genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda POMEM öğrencilerimize de eğitim verdik. Bu eğitimin meslek hayatlarında faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.




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