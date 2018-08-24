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24 Ağustos 2018 16:17

Proje Yazma Okulu ilk mezunlarını verdi

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen Proje Yazma Okulu ilk mezunlarını verdi.

Proje Yazma Okulu ilk mezunlarını verdi

24 Ağustos 2018 16:17


SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Proje Yazma Okulu’nun, gençlerin fikirlerini projeye dönüştürmesi, gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazandırmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmak, proje yazmak ve proje uzmanlığı kazanmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.


Proje Yazma Okulu’na 16 gencin katıldığını belirten Uğuz,"Gençler arasında cinsiyet dengesine özen gösterilerek 3 grup halinde proje fikri geliştirmişlerdir. Yapılan sorun analizi ve öncelikler dikkate alınarak genç işsizliği, gençlerin kültürel mirasını tanıması ve gençlerin sağlık ve obezite sorunları üzerine projeler hazırlandı. Proje Yazma Okulu 30 gün sürdü. İlk 7 gün uygulamalı proje yazma eğitimi 11-17 Ağustos tarihinde tamamlandı" dedi.


18-19 Ağustos tarihleri arasında 18 gencin katılımıyla Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı yapıldığını kaydeden Uğuz, "Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı yaygın eğitim yöntemleri kullanılarak yapıldı. Toplantıda, Türkiye Ulusal Ajansı, Eurodesk, Erasmus+ programı, gençlik programları, gençlik değişimleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Europass CV ve Motivasyon Mektubu hakkında detaylı bilgilendirilme yapıldı. Avrupa Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı gençler tarafından yoğun ilgi görerek tekrar yapılması konusunda yoğun talep aldık. Bundan sonra bu toplantı gençlere sık sık vererek ücretsiz yurt dışına çıkmalarına destek vereceğiz" şeklinde konuştu.




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