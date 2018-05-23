Ramazanda sıcakla imtihan

Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesi kimileri için tutulan orucu biraz güçleştirse de Yozgat’ta 200 derece ısıya sahip fırınların olduğu bölümlerde çalışan ekmek ustaları ve sıcak asfalt dökümünde çalışan işçiler, bunaltan sıcağa rağmen oruçlarını tutmaya çalışıyor. Sıcakla mücadele eden işçiler serinlemek için sık sık ara verip üzerlerine su döküyor.

Ramazan ayında kendilerini en çok zorlayan şeyin susuzluk olduğunu belirten asfalt işçileri, “Biraz hava sıcaklığı biraz da asfaltın sıcaklığı birleşince zorlanıyoruz. Ancak ekmek parası için çalışmaya mecburuz, vatandaşımıza en iyi hizmeti verebilmek için bu sıcakta çalışmaya devam edeceğiz” dediler.

Fırında çalışan ekmek ve pide ustaları da fırının karşısında zor koşullara rağmen işlerini yapmaya devam ediyorlar. Sıcak fırının karşısında çalışan fırıncılar, zor olsa da bir yandan oruçlarını tutmaya devam ediyorlar bir yandan da vatandaşa sıcak pide hazırlıyorlar.