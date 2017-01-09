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09 Ocak 2017 13:34

Rektör Karacabey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Rektör Karacabey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

09 Ocak 2017 13:34

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Yozgat’ta görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarının Gazeteciler Gününü kutladı.
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey yaptığı açıklamada “Her türlü imkan ve şartta kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirmek için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm basın mensuplarımızın görevlerinde muvaffakiyetler temennisiyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, görevleri başında şehit düşenlere Allah’tan rahmet dilerim” ifadelerine yer verdi.



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