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21 Haziran 2018 12:26

Rektör Karacabey, "Başarılı ve huzurlu bir eğitim öğretim dönemi geçirdik"

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Karacabey,

21 Haziran 2018 12:26

Dr. Salih Karacabey, başarılı ve huzurlu bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini söyledi.


Bozok Üniversitesi’nin 18 bin öğrenci, 850 akademik personel ve 900 civarı idari çalışanla birlikte büyüyen ve gelişen bir üniversite olduğunu açıklayan Dr. Salih Karacabey, "Gelecek yıl açacağımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin uluslararası ilişkiler, sağlık yönetimi ve maliye gibi bölümleriyle daha da fazla büyüyeceğimizi ümit ediyoruz. Önümüzdeki yıl kontenjanımız 6 bin öğrenci civarındadır. Eğer gelecek yıl kontenjanımız tamamlanırsa 20 bini aşkın öğrenci potansiyelimiz olacak. Sadece önümüzdeki yıl açacağımız bölümlere gelecek öğrenci sayımız bin civarındadır" dedi.


Bozok Üniversitesi’nin fiziki imkanlar açısından yeterli gözüktüğünü aktaran Rektör Karacabey, "Şu anda mevcut fakültelerimize ekleyeceğimiz yeni binalarımızla beraber mevcut öğrencilerimize akademik ve idari personelimize yeterli fiziki imkanlarımız mevcuttur. Üniversitemizin fiziki gelişimi yanında özellikle dış gelişimi noktasında da yeni peyzaj alanları ile üniversitemizin kampüsü yaşanılabilir bir mekan haline gelmektedir. Sosyal tesisleriyle, alanlarıyla yaz ve kış öğrencilerimize iyi hizmet verecek onların ders dışı zamanlarını hoşça geçirebileceği bir mekan olarak hazırlamış olacağız. Önümüzdeki yıllarda, gelecek öğrencilerimiz geçmiş yıllara göre çok daha gelişmiş çok daha düzenli kampüs alanı görecekler ve kampüs alanında yeteri kadar zaman geçirme imkanı bulacaklar. Böylece öğrencilerimize hem dinlenmelerine dönük hem de ders dışı zamanlarında çalışma ortamı hazırlamış olacağız. Hem akademik ve idari personelimize hem de üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize rahat ve huzurlu bir mekan hazırlama gayreti içerisindeyiz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.




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