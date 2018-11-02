Sağlık çalışanları kan bağışında bulundu

Yozgat'ta 112 Acil Servis personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Kızılay Haftası dolayısıyla Yozgat Valiliği fuaye salonuna kurulan kan bağış ünitesine gelen 112 Acil Servis çalışanları, form doldurduktan sonra gerekli kontrollerin ardından kan bağışında bulundular.

Kızılay'ın çağrısına duyarsız kalmadıklarını belirten 112 Başhekimi Dr. Mahmut Gümüş, tüm vatandaşları kan vermeye davet etti. Gümüş yaptığı açıklamada,"8 personelimiz ile Kızılay'ın kan bağış kampanyasına destek amacıyla buradayız. Kan bağışı önemli bir hadise. Hastanelerimizde binlerce kan bağışı bekleyen hastamız var. Kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla Yozgat 112 Acil Servis ekibi olarak destek amaçlı Kızılay'ın kan bağış kampanyasına katıldık" dedi.