Yozgat'ta sağlık çalışanlarına üreme sağlığı eğitimi veriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üreme sağlığı başlığıyla düzenlenen, 'Üreme sağlığına giriş, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, gençlere yönelik üreme sağlığı hizmetleri, aile planlaması ve güvenli annelik' konularını içeren ve 15 gün sürecek eğitim programı başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda düzenlenen eğitime; aile hekimleri, aile sağlığı merkezi ve toplum sağlığı merkezi sağlık çalışanları katılırken, eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verilecek.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin yaptığı açıklamada,""Anne ölümlerini önlemek ve anne sağlığını korumak, bebeklerin sağlıkla doğmalarını ve yaşamalarını sağlamak, istenmeyen gebelikleri önlemek amacıyla düzenlenen Üreme Sağlığı eğitimleri kapsamında üreme sağlığına giriş modül eğitimi, aile planlaması ve danışmanlığı modül eğitimi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar modül eğitimi, gençliğe yönelik üreme sağlığı hizmetleri modül eğitimi, güvenli annelik modül eğitimi olarak düzenlemiş olduğumuz eğitimde beş modül yer almaktadır. Bu konuda sağlanan olumlu gelişmelerin üreme sağlığı eğitimleri ile daha da iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle eğitime katılan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"