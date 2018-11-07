Sağlık çalışanlarına yangından korunma eğitimi verildi

Çakıcı eğitimde; yangın tipleri, yangından korunma, yangının tipine göre müdahale şekilleri, yangın tüpü kullanımı, yangına maruz kalan kişiye müdahale, yangın alanından uygun uzaklaşma şeklini anlattı.

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekimi Vekili Uzman Dr. Gamze Gürcan,"Bu eğitimlerin amacı;hastanemizde çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerini almak ve aldırmaktır. Alınacak çok küçük tedbirler yaşamsal önem taşıyabilir.Alınması gereken bazı küçük tedbirler veya bu konularda doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, müdahaleyi doğru ve zamanında yapmak, can kayıplarının, yaralanmaların ve olası felaketlerin önüne geçebilir" dedi.