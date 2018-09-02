Sanatçılar Yozgat’ın tanıtımı için tarihi Roma hamamında yüzdü

Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisinde dereceye girenlerin ödülleri, yerli ve yabancı sinema ve tiyatro oyuncularının katıldığı törenle Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Roma hamamında verildi. Yarışmacılar ve vatandaşların ilgi gösterdiği tören öncesi sinema ve tiyatro oyuncuları tarihi Roma Hamamını gezerek hamam hakkında bilgiler aldı. Daha sonra sanatçılar termal havuzunda yüzerek, tarihi mekanın tanıtımına katkı sağladı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip olan Roma hamamının, görselliği ile eşsiz bir değer olduğunu belirterek, "Roma hamamının termal havuzu 2 bin yıl öncesinde olduğu gibi günümüze kadar gelmiştir. Bu eşsiz güzelliği turizme kazandırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Termal havuzda yüzme keyfi yaşayan sinema ve tiyatro oyuncuları ise tarihi kalıntıların görülmeye değer muhteşem bir eser olduğunu söyledi. Sinema ve tiyatro sanatçısı Ünal Gümüş yaptığı açıklamada, “Su çok güzel tarihi eser olması benim çok hoşuma gitti. Onun için de geldim zaten buraya. Yozgat hoşuma gitti. Bir de benim romatizmam var. Buna iyi geldiğini hissetmeye bile başladım. Su sıcak 45 dereceymiş zaten. Romalıların bizim güzel Anadolu’ya hediyesine teşekkür ederiz. Şu anda çok keyif alıyorum” dedi.

Tarihi Roma Hamamında yüzme keyfi yaşayan Lübnanlı sosyal medya fenomeni Salah Chatah ise, “Harika çok güzel bir şey. Hem su güzel temiz. faydalı. Sağlık için çok iyi bir yer. Muhteşem bir hamam. İnsanlar Türk hamamına gidiyorlar, turistler buraya geldikleri zaman kesinlikle beğenecekler ve burayı görmeleri lazım” şeklinde konuştu.

Oyuncu Selahattin Taşdöğen de şu açıklamalarda bulundu: “Emin olun, çok güzel bir su. Harika. Ne sıcak ne soğuk. Rahatsız eden bir su değil. Tarihi bir atmosfer içerisinde böyle bir suya girmek çok güzel. 2 bin sene sonra Romalılardan sonra bize kısmet oldu. İnsanı çok duygulandırıyor. Ben diyorum ki mutlaka yolunuz Yozgat’a düşsün ve gelip Sarıkaya’da bu tarihi Roma Hamamını görün. Giremezseniz bile görün.”