Saraykent’e mesire alanı kazandırılıyor

Saraykent Mesire Alanı’nın ihalesi yapılarak iş yapım sözleşmesi Saraykent Kaymakamı Murat Kaplay ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal tarafından imzalandı. Mesire alanının iş yeri teslimi yüklenici firmaya teslim edildi.

Saraykent Belediyesi olarak vaat ettikleri projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, Saraykent halkının yıllardır ihtiyaç duyduğu mesire alanı için gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi. Mesire Alanı ile ilçe halkının rahat, huzurlu ve ferah bir ortamda vakit geçirmelerinin amaçlandığını belirten Başkan Öçal, mesire alanı ile ilgili bilgiler verdi.

Öçal,"Giriş kontrol ünitesi, 200 metrekare kapalı restoran ve 200 metrekare restorana bağlı açık teras alanı. 7 bin metrekare taş kaplama yürüyüş yolları, çocuk oyun grupları, 25 adet barbekülü kamelya takımı, piknik masaları, pergolalar, göl ortasında aydınlatmalı fıskiye ünitesi. İklim şartlarına uygun seçilmiş değişik cinslerde ağaç ve çiçeklerden oluşan peyzaj uygulamaları, çimlendirme alanları ve göl kenarında iskele ünitesi halkımızın hizmetine sunulacaktır" dedi.