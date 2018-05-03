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03 Mayıs 2018 16:51

Sarıkaya’da çiftçiler yağmur duasına çıktı

Havaların sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan çiftçiler yağmur duasına çıktı.

Sarıkaya’da çiftçiler yağmur duasına çıktı

03 Mayıs 2018 16:51


Sarıkaya Merkez Cami’de gerçekleştirilen yağmur duasında çiftçiler ellerini semaya açarak yağmurun yağmasını dilediler. Gerçekleştirilen programa Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör ve vatandaşlar katıldı.


Gerçekleştirilen yağmur duasının ardından bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, "Kurak bir mevsim yaşıyoruz, uzun zamandır yağmur yağmıyor, ekinlerimizin suya ihtiyacı var. Bu sebeple çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yağmur duasına çıktık. Allah dualarımızı kabul eder de yağmur yağar." dedi.


Yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.




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