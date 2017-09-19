Sarıkaya’da Gaziler Günü kutlandı

Tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenklerinin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Düzenlenen törene Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Süleyman Deveci, Sarıkaya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yakup Ergen, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törende konuşan Sarıkaya Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen,"Sakarya Meydan Muharebesini’nin kazanılmasını müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesinin 95’inci yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinde ve İç Güvenlik Harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırıldığımız gündür. Gaziler Günü, canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilere kutlu olsun. Bizi bu mutlu günde onurlandıran herkese şükranlarımızı sunarız. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla, bu aziz vatanın birliğini ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı defa etmeye hazırız. Bu vesileyle, tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımızın; bugün teröristlerle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi, aziz vatandaşlarımızı ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla yad ediyorum. Sözlerime son verirken Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı bir hayat diliyorum" dedi.

Program sonunda gazilerle ve protokol öğle yemeğinde bir araya geldiler.