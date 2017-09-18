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18 Eylül 2017 16:48

Sarıkaya’da öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel tarafından 3 yıldır devam eden ’Okula Merhaba’ projesi kapsamında bu yılda ilkokula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Sarıkaya’da öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı

18 Eylül 2017 16:48


Sarıkaya merkez ve merkeze bağlı eğitim öğretim devam eden bütün köylerde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye yardımı yapıldı. Çanta ve kırtasiye dağıtımına katılarak öğrencilerle bir araya gelen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e öğrenciler yoğun sevgi gösterisinde bulundu.


En mutlu günlerinden birini yaşadığını kaydeden Başkan Açıkel,"Bugün öğrencilerimizin bu mutlu ve sevincine ortak oldum. Onlar bizim geleceğimiz ülkemizi emanet edeceğimiz yarınlarımızdır. İnşallah her biri vatanına milletine bağlı birer bireyler olarak yetişeceklerdir. Başkanlık görevini devraldığımız günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak eğitime elimizden geldiğince farklı projelerle katkı sağlıyoruz. Diğer alanlarda da sosyal sorumluluk bilincinin bir gereği olarak yine farklı projelere devam ediyoruz" dedi.




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