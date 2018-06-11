Şefaatli’’e camiye gelen çocuklar bisikletle ödüllendirildi

Çarşı Cami İmam Hatibi Halim Selvi ve Ünal Efe çocukların küçük yaşta cami ve namaz alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla kolları sıvayarak çocukları her gün teravih namazına davet etti. İlçede 30 çocuk her gün camiye gelerek düzenli bir şekilde teravih namazını cemaatle birlikte kıldı. Çocukların bu duyarlı davranışına Şefaatli Kaymakamı Yücel Erdem, Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt ve ilçe esnafları kayıtsız kalmadı. Düzenli olarak camiye gelen 30 çocuğa sürpriz yapılarak alınan bisikletler Kadir Gecesi’nde teravih namazı sonrası çocuklara hediye edildi. Cami çıkışı kendilerine bisikletleri alındığını gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt,"Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza küçük yaşta cami ve namaz alışkanlığının kazandırmak amacıyla Şefaati Çarşı Cami İmam Hatibi Halim Selvi ve Ünal Efe tarafından çocuklara yönelik düzenlen Ramazan etkinlikleri büyük ilgi gördü. Çocuklarımız Ramazan ayı boyunca hem vakit hem de teravih namazlarını camide kılmak için adeta birbiriyle yarıştılar. Biz de çocuklarımızı sevindirmek amacıyla Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız ve ilçe esnafımızın katkıları ile aldığımız 30 bisiklet ve çeşitli hediyeleri çocuklarımıza armağan ettik. Onların mutlu olduğunu görmek bizleri de çok mutlu etti. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen katkı sunan herkese teşekkür ediyor, çocuklarımızı kutluyorum" dedi.