Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 22:39

Şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Şehidin acı haberi baba evine ulaştı

06 Ocak 2017 22:39

Şırnak’ın İnceler köyü kırsalında PKK terör örgütü üyelerince döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in acı haberi Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Şırnak’ın İnceler köyü kırsalında arama tarama faaliyetleri yaptıkları sırada PKK terör örgütü üyelerince döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in baba ocağında yas var. Acı haberin duyulmasıyla şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.
Şehidin acı haberi, babası Murat Yüksel’e, Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım tarafından verildi. Şehidin yakınları ve komşuları, ailenin yaşadığı eve gelerek, taziyeleri iletti. Şehit Yüksel’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin eşi ve çocuklarının Siirt’te olduğu bildirildi.
Şehit Uzman Çavuş Yüksel’in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Çekerek’te toprağa verilecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
2
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -5°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç