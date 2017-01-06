Şehidin acı haberi baba evine ulaştı

Şırnak’ın İnceler köyü kırsalında PKK terör örgütü üyelerince döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in acı haberi Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şırnak’ın İnceler köyü kırsalında arama tarama faaliyetleri yaptıkları sırada PKK terör örgütü üyelerince döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in baba ocağında yas var. Acı haberin duyulmasıyla şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Şehidin acı haberi, babası Murat Yüksel’e, Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım tarafından verildi. Şehidin yakınları ve komşuları, ailenin yaşadığı eve gelerek, taziyeleri iletti. Şehit Yüksel’in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin eşi ve çocuklarının Siirt’te olduğu bildirildi.

Şehit Uzman Çavuş Yüksel’in cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Çekerek’te toprağa verilecek.