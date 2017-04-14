Şehit ateşi Yozgat’a düştü

Şehidin acı haberi memleketi Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Van’ın Çatak ilçesi Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sırada, terör örgütü PKK’nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 astsubay ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Patlamada şehit düşen 26 yaşındaki Astsubay Sinan Babacan’ın acı haberi Akdağmadeni Emek Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin ailesine acı haberi İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Akdağmadeni Kaymakamı Murat Kaplay, Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan verdi. Şehit ailesinin oturduğu mahalleye ve evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin evli ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.