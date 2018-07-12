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12 Temmuz 2018 13:34

Şehit Ömer Halisdemir’in için pedal çevirecek

Yozgat’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve bisiklet sporcusu olan Yasin Karadavut, FETÖ/PDY Terör Örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor İlçesi’ndeki mezarını ziyaret etmek için 370 kilometre pedal çevirecek.

Şehit Ömer Halisdemir’in için pedal çevirecek

12 Temmuz 2018 13:34


15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve bu ruhu genç nesillere anlatmak adına dün Yozgat Şehitliğinden yola çıkan Karadavut, bugün Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Belediye Başkanı Murat Gürbüz tarafından Sorgun’da ağırlandı. Sorgun Kaymakamlığı binasında önünde düzenlenen uğurlama törenine Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, İlçe Jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, İlçe Müftüsü Hasan Görer ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tuncer hazır bulundu. Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar, bu ülkede Ömer Halisdemir gibi kahramanların bitmeğini belirterek “Türkiye, genciyle yaşlısıyla kadınıyla vatanına milletine sahip çıkan bir ülkedir. Dostlar da düşmanlarda bunu iyi bilsinler” dedi.


15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in kabrine 370 kilometre pedal çevireceğini belirten Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve bisiklet sporcusu Yasin Karadavut ise yaptığı açıklamada “Onlar, bizler için bu memleket için canlarını, kanlarını, sevdiklerini terk ederek feda ettiler. Biz de onlar için terimizi dökeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız. Genç nesillerimize aktaracağız. Amacımız ezanımızı göklerde inletmek, bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktır” diye konuştu.


İlçe Müftüsü Hasan Görer’in yaptığı duanın ardından Karadavut Niğde’ye uğurlandı.




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