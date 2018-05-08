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08 Mayıs 2018 21:06

Şiddetli rüzgarda dış cephe kaplaması koptu, bir çocuk yaralandı

Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın dış cephe kaplaması koptu, kopan parçalar bir çocuğun üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.

Şiddetli rüzgarda dış cephe kaplaması koptu, bir çocuk yaralandı

08 Mayıs 2018 21:06


Akşam saatlerinde meydana gelen olayda Yenifakılı ilçesinde şiddetli rüzgar bir binada hasara yol açtı. Rüzgarın etkisiyle binanın dış cephe kaplaması büyük bir gürültüyle koparak döküldü. Yıkılan malzemelerin altında kalan bir çocuk kopan parçaların altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çocuk olay yerine gelen ambulansla Yenifakılı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca kopan parçalardan bir otomobil de zarar gördü.




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