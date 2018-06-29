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29 Haziran 2018 21:16

Sınava giderken canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Sınava giderken canından oldu: 1 ölü, 1 yaralı

29 Haziran 2018 21:16

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kızını gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) götürmek üzere Sarıkaya ilçesinden Yozgat merkeze giden 55 yaşındaki Abdullah Özbek idaresindeki 66 NG 558 plakalı otomobil, Sorgun’a bağlı Cihanşarlı köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Abdullah Özbek ile kızı Esra Özbek (18) yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada durumu ağır olan Esra Özbek, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Abdullah Özbek’in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı




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