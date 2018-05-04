Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz görevine başladı

Dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den aday adayı başvurusu yapabilmek için belediye başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Şimşek’in yerine üç dönemdir belediye meclis üyeliği yapan Murat Gürbüz Sorgun Belediye Başkanı olarak göreve başladı.

Sorgun Belediye Meclisinde yapılan belediye başkanlık seçiminde meclis üyelerinin tamamının oyunu alarak Belediye Meclis Üyesi Murat Gürbüz, Sorgun Belediye Başkanı olarak seçildi. Belediye Meclisinde yapılan seçim sonrasında teşekkür konuşması yapan Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz,” Biliyorsunuz çoğunuz ile uzun yıllardır bu çatı altında aynı sizler gibi meclis üyesi olarak görev yaptım. Bu onurlu, şerefli, bir o kadarda zor ve çetrefilli görevi şahsıma tevdi ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorgun çok yol aldı, Sorgun halkının hep en iyisini hak ettiğini düşünerek, hep en iyiyi hedefleyerek adımlarımı atacağımı bilmenizi isterim. Hep birlikte yürüdüğümüz bu yolda önceliğimiz hep hizmet olmuştur bundan sonra da öyle olacaktır. Sorgun’a ve Sorgunlu hemşerilerim için tüm imkânlarımızı kullanarak hizmet etmeye devam edeceğim. Allah mahcup etmesin, elimden geldiğince tüm beklentileri karşılamaya çalışacağım. Ben koltuklardan güç alan değil koltuklara güç veren olmak dileğindeyim. Çıktığımız yolda inanıyorum ki vatandaşlarımızın desteği ile altından kalkamayacağımız iş yok, Sorgun dün bizimleydi, bugün yine bizimle ve inanıyorum ki yarın da bizimle olacak. Bugün yeni bir başlangıç yaptık her şey çok daha güzel olacak” dedi.