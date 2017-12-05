Sorgun Belediye Başkanı Şimşek madencilerle buluştu

Madenciler gününü kutlamak amacıyla Yeni Çeltek Kömür işletmesini ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, işletme müdürü, mühendisler ve maden işçileri ile yemekte bir araya geldi.

Madenciliğin, dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğuna değinen Başkan Şimşek,"Madenciler ülkemizin ve bölgemizin gururudur. Onların, canları pahasına çok zor şartlar altında çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Çok zor bir mesleği icra eden madenci kardeşlerimize, kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Bu zor şartlarda kazandığınız para, ananızın ak sütü kadar helal. Ekonomimize çok ciddi katkıda bulunuyorsunuz. Bu özel gününüzde sizleri yalnız bırakmak istemedik. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nüzü tebrik ediyorum. Dost bağına bahanesiz gelinmez derler. Biz bu özel gününüzü bahane ederek, sizlere kolay gelsin demek için, kazasız belasız çalışmalar dilemek için, sizi ziyarete geldik. İhtiyaç hasıl olduğunda da her zaman yanınızdayız" dedi.