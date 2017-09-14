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14 Eylül 2017 09:36

Sorgun Belediyespor’da hedef şampiyonluk

Sorgun Belediyespor voleybol takımında yeni transferler için imza töreni düzenlendi.

Sorgun Belediyespor’da hedef şampiyonluk

14 Eylül 2017 09:36


Sorgun Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Hikmet Vural, Kulüp Yöneticisi Nihat Künbetli ve yeni transferler katıldı.


Bu yıl 2’nci ligde mücadele edeceklerini söyleyen Kulüp Başkanı Hikmet Vural, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek "Gerçekleştirdiğimiz transferler içimize sindi. İnanıyorum ki voleybol takımımız Sorgun Belediyesi bünyesinde daha da başarılı olacaktır, güzel işlere imza atmak temennisindeyiz ve spora ve sporcuya verdiğimiz değeri ve desteği her zaman devam ettireceğiz. 2’nci ligde mücadele edecek olan voleybol takımımız çok daha güçlü bir takım olarak lige başlayacak ve daha iyi yerlere gelerek Sorgun’un adını duyuracak göğsümüzü kabartacaklardır. Herkes için bu attığımız imzaların hayırlı olmasını diliyorum, takımımız bizi en iyi şekilde temsil edecek kendilerine başarılar diliyorum" dedi




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