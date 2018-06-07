Sorgun İŞGEM’de 12 firma ile sözleşme imzalandı

Sorgun Belediye Meclis odasında yapılan imza törenine Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Sorgun İŞGEM Müdürü Salih Kocatepe, Sorgun İŞGEM Proje Koordinatörü Yusuf Yılgın, Teknik Destek Takım Lideri Theologos Prokopiou, Proje Uzmanı Çağlar Aydın ve firma yetkilileri katıldı.

İŞGEM projesiyle yeni istihdamların sağlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Murat Gürbüz, iş fikirleriyle İŞGEM’e ön başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen 12 girişimci firmalarla sözleşme imzaladıklarını belirtti. Gürbüz,"Proje kapsamında inşaatı tamamlanan Sorgun İş Geliştirme Merkezi yaklaşık 5 bin 500 metre kare kapalı alanda çeşitli ebatlarda 34 işlik ile Sorgun ve Yozgat ilindeki tüm girişimcilere hizmet vermeye başlayacak. Şuanda 12 firmamızın başvuruları kabul edildi. İş Geliştirme Merkezimizde tekstil üretimi, tuşlu cep telefon üretimi, güneş enerji panelleri, dekoratif beton duvar üretimi, mutfak mobilyaları, ayran üretimi, bahçe mobilyaları, çelik kapı üretimi gibi farklı iş kollarında üretim yapılmaya başlanacak. Böylelikle istihdama yönelik yeni kapıları Sorgun’a açmış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından İŞGEM üretim yapacak 12 firma ile sözleşmeler imzalandı.