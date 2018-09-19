Sorgun TSO, Fransız iş adamlarına ağırlayacak

Yozgat'ın Sorgun Sanayi ve Ticaret Odası, Fransa iş adamlarını Sorgun'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Ticaret zirvesinde Fransız iş adamlarıyla Yozgat Sanayicisi ve iş adamları bu zirvede bir araya gelecek. 26 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak zirveye Sorgun Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğini yapacağın belirten oda Başkanı Üzeyir Arslan “ Zirvede özellikle kalıpçılık, plastik sanayii, medikal kozmetik, enjeksiyon, akıllı sulama sistemleri, bidon üretimi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile karşılıklı iş birliği yapılarak yatırımların yapılması düşünüldü. Yatırım ve değerlendirme çalışması yapacağız. Protokol ziyaretlerimiz olacak. Akabinde Sorgun'daki İŞGEM Yatırım Değerlendirme sunumu yapacağız. ORAN tarafından yapılacak sunumun ardından Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, Bozok Üniversitesi ve Teknopark ve Yozgat'ı tanıtan panoramik gezimiz olacak” dedi.