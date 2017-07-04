Sorgun Ziraat Odası başkanından ’anız’ uyarısı

Tuzlacık, yaptığı açıklamada, çiftçilere anız yakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Hasat sonrası yakılan anızların toprağa büyük ölçekte zarar verdiğini belirten Tuzlacık, çiftçilerin anız yakma alışkanlıklarından vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Anız yakarak, ciddi yangınlara da neden olunduğunu ifade eden Tuzlacık, "Anız yakmak hem toprağın doğal yapısına hem verimliliğine zarar verirken, çevre içinde büyük tehlike oluşturmaktadır. Çiftçilerimizden ricam lütfen hasat sonrası anız yakmasınlar. Hasat sonrası geriye kalan ürün sapları toprağın verimliğini de olumlu yönde etkilemektedir. Bu yüzden çiftçilere tekrar tekrar çağrım şudur ki, toprağı korumak verimliliğini artırmak için anız yakmasınlar. Bu yöndeki uyarılara lütfen kulak versinler" şeklinde konuştu.