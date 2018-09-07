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07 Eylül 2018 09:36

Sorgun’a Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yapılacak

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz ilçeye bağlı Mükremin köyü yakınlarına Biyolojik Atık Su Arıtma tesisinin yapılacağını bildirdi.

Sorgun’a Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yapılacak

07 Eylül 2018 09:36


Mükremin köyü karşısındaki Yozgat-Sivas karayolunun geçtiği dere yatağına yakın bir bölgede kurulacak olan Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesinin ihaleye aşamasına geldiğini belirten Başkan Gürbüz,"Projede teknik yardım ve servis ihalesinde ön yeterlilik (Checklist) değerlendirmesi 2018 Ağustos ayında başladı. Eylül 15 gibi tamamlanacaktır. İnşaat bileşeni ise ön ilanı yayımlandı. PRAG ihale sistemine göre yapılan ihaleler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yapılmaktadır. 2018 yılı sonuna ihaleleri tamamlanması beklenen 9 bin 100 metre küp kapasiteli Sorgun Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi yaklaşık maliyeti 10 Milyon Euro olacak" dedi


Belediye tarafından daha önceden kamulaştırması yapılan 24 bin 100 metre karelik alana tesisin inşa edileceğini ifade eden Başkan Gürbüz,"Projemizde yüzde 85 AB katkısı, yüzde 6 Çevre Şehircilik Bakanlığı katkısı, yüzde 9 da eş finansman olarak belediyemiz katkısı olacak "diye konuştu.




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