Sorgun’a yeni hükümet binası yapılacak

Daha önce Yenidoğan Mahallesi Çekerek Caddesi üzerinde bulunan eski Toprak Mahsulleri Ofisinin olduğu yere yapılması planlanan Hükümet Binasının yerinden vazgeçildiğini söyleyen Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar “ Sorgun’a yapılması planlanan Hükümet Konağı’nın yerinde değişikliğe gidildi. Hükümet Konağı Ofis’in yerine yapılmasından vazgeçilerek, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Sorgun Lisesi, Mehmet Akif ve Yeşilyurt ilkokulları yıkılarak bu bölgeye Hükümet Binasını yapmayı düşünüyoruz”dedi.

Sorgun’da uzun yıllar eğitim öğretimi sürdüren Yeşilyurt İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Rehberlik Araştırma Merkezi’nin binalarına verilen çürük raporu ile bu okulların yenileneceğini belirten Altınpınar “İlk olarak çürük raporu verilen Yeşilyurt ilkokulu yıkılarak Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda ikili eğitim yapılacak. Yıkılan okulların yeni binaları eski ofis ve eski hastane binası arsalarına yapılacak. İlçemize tam donanımlı iki okul binası kazandıracağız.” dedi.

Sorgun’a yapılacak olan Hükümet Konağı binasının yanı sıra yeni bir meydan kazandırılacağını söyleyen Altınpınar, “Aşamalı olarak yıkımını yapacağımız okullarımızın ardından yeni hükümet konağı binamız 13 bin metrekare kapalı alandan oluşacak. Yeni binamızda kapalı otoparkta bulunacak. O bölgede bulunan eğitim kurumlarının ardından jandarma binasını da oradan kaldırarak Türkiye’de sayılı İlçelerinden biri olan Sorgun’a yakışan bir meydan kazandırmış olacağız. Şuanda hükümet binamızın projesini tamamladık. İhalesi Toki tarafından yapılacak” şeklinde konuştu.