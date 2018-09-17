Sorgun'da 24 derslikli imam hatip lisesi törenle açıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine yaptırılan 24 derslik Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi düzenlenen törenle yeni eğitim ve öğretim yılına açıldı.

Açılış törenine Anayasa Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, belde belediye başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı durusu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşması yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2018-2019 yeni eğitim ve öğretim yılının mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını belirterek,"Yozgat genelinde 733 öğretici, 4 bin 571 öğretmen ve 2 bin 530 personel ile 4 bin 819 derslikte eğitim ve öğretim yapılacaktır. Yeni kayıt işlemleri devam etmekle birlikte 2 bin 435 okul öncesi, 22 bin 868 ilkokul, 23 bin 814 ortaokul ve 21 bin 847 ortaöğretim olmak üzere toplamda 70 bin 964 öğrenci okullarımız şenlendirmiştir. Bu yıl ilimiz genelinde 716 bin 857 adet ücretsiz ders kitabı dağıttırarak poşetlenmiş bir şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Yapılan hazırlıklar kapsamında 29 okul ve kurumumuzun 3 milyon 734 lira bedelle onarımı yapılmıştır" dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise, 2018 eğitim ve öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek,"Başarının ilk ayağı çalışmaktan geçiyor. Çalıştığımız müddetçe bizim önümüzde hiçbir engel duramaz. Başarıda zekada yüzde 20 diyor uzmanlar. Ama bunun yüzde 80'ide gayret diyor. Sizlerden beklentilerimiz büyük. Beklentilerimizi boşa çıkartmayacağınızı düşünüyoruz. Yozgat'ta eğitim kalitesinin artırılması sebebiyle biz çalışma yaptık. Bunlardan bir tanesi okulların fiziki yapısını iyileştirmek oldu. Bunun dışında okullardaki başarınızın artırması için kitap okumaya teşvik ettik. Yozgat'taki eğitim standartı gün ve gün artacak" diye konuştu.

Törene katılan Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise, Şehit Nusret Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin 8 milyona yapıldığı kaydederek,"Tabi bunun yanında Sorgun'da 200 kapasiteli Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi pansiyonu, Agahefendi İlkokul okul binası, Yeniyerdeki ilkokul binası, toplu açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Sorgun'da hükümetlerimiz döneminde eğitim alanında çok büyük destekler verdik. Gerçekten Sorgun bu anlamda bütün okulları yenilenen bir ilçedir desek yanlış olmaz. Sorgun'a 4 tane lise kazandırdık. 11 tanede ilkokul ve ortaokul kazandırdık. Eğitim alanında Sorgun 18 tane tesis kazandırdık. Sorgun'umuzun eğitimde başarılı olan ilçelerimiz arasında yer alıyor. Umarım ve dilerim ki eğitim faaliyetleri çerçevesinde Sorgun bu başarısını devam ettirsin. Sonrada daha ileri noktalara taşısın. Çünkü biz bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olana diyen bir medeniyetin sahipleriyiz. Tabii öğretmen ihtiyaçlarının karşılanması yönünde de çok önemli adımlar attık. Hükümetlerimiz döneminde bugüne kadar 608 bin öğretmen ataması yapıldı. Geçmiş dönemde özelde ve kamuda çalışan 400 bin öğretmen düşünürsek, bu gün kamuda ve özelde çalışan 1 milyon 100 binin üzerinde olduğunu görüyoruz. Buda bizim öğretmene ve eğitim verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul yeni eğitim öğretim yılına açıldı. Anayasa Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ ve beraberindeki protokol daha sonra okul binasını gezerek, eğitim gören öğrencileri sınıflarında ziyaret ettiler.