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20 Haziran 2017 14:40

Sorgun’da 300 aileye gıda ve giysi yardımı yapıldı

Yozgat’ın Sorgun Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 300 aileye gıda ve giysi yardımı yapıldı.

Sorgun’da 300 aileye gıda ve giysi yardımı yapıldı

20 Haziran 2017 14:40


İhtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak gıda ve konfeksiyon başta olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunan Sorgun Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Sorgun merkezde 300 aileye gıda ve giysi yardımı yaptı. Dernek ayrıca Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrasında çadırları sular altında kalan tarım işçilerine de gıda yardımında bulundu.


Sorgun Dost Gönüller Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Güler,"Derneğimiz olarak her ay düzenli olarak yardım ettiğimiz ailelerimizin yanı sıra tarım işçileri ve Suriyeli mültecilerimize de yardım ediyoruz. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle ilçe merkezimizde 300 ailemize gıda yardımı ve giyim yardımında bulunduk. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Boğazlıyan’da meydana gelen sel felaketi sonrasında mağdur kalan tarım işçilerimize de gıda yardımında bulunuyoruz" dedi.




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