Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 14:32

Sorgun’da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Ağcın köyünde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Sorgun’da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

21 Mayıs 2018 14:32


Dün akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak nedeniyle köydeki birçok ev sular altında kalırken, bazı evlerin havlu duvarları yıkıldı. Köy imamı Bilal Başol’a ait olduğu öğrenilen otomobil ise sele kapılarak çamura saplandı.


Olayın ardından Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Özel İdare ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Yozgat AFAD ekipleri Ağcın köyünde hasar tespiti yapmaya başladı. Ekipler daha sonra olay yerine çağırdıkları vinç yardımıyla sele kapılan otomobili sapladığı yerden kurtardı. Vatandaşlar Yusuf Bulut, yağışın yaklaşık yarım saat sürdüğünü köydeki bazı evlerin duvarlarının çöktüğünü, yolların tamamen sel nedeniyle söküldüğünü söyledi. Olayla ilgili AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YOZGAT HABERLERİ
YOZGAT HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç