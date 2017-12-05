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05 Aralık 2017 09:53

Sorgun’da düzenlenen liderlik eğitimi tamamlandı

Sorgun Gençlik Derneği tarafından hazırlanan Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı PRODES Programı tarafından finanse edilen "Kariyere İlk Adım" isimli proje kapsamında hazırlanan liderlik eğitimi tamamlandı.

Sorgun’da düzenlenen liderlik eğitimi tamamlandı

05 Aralık 2017 09:53


15-30 yaş arası hedef kitlenin liderlik kavramı ve lider yaklaşımları geliştirerek, takım içerisinde liderlik rolü üstlenmeleri, kariyerleri için kişisel gelişimlerini ve yeterliliklerini geliştirmelerinin hedeflendiğini belirten Sorged Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz,"35 katılımcının yer aldığı eğitim programı kapsamında, takım içinde roller, liderlik yeterlilikleri, başarı stratejileri, çatışma yönetimi oturumları interaktif yöntemler ve uygulamalar ile düzenlendi. Eğitimlerimiz Şubat ayı sonuna kadar devam edecektir. Proje kapsamında verilecek diğer eğitimler, girişimcilik eğitimi, yeni nesil iş bulma stratejileri ve mülakat teknikleri eğitim, sosyal medya okuryazarlık eğitimi, güzel ve etkili konuşma eğitimi, sivil toplum ve gönüllülük eğitimi ile bağımlılıkla mücadele Eğitimidir. İkinci eğitimimiz sivil toplum ve gönüllülük eğitimi 16-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecektir" dedi.




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