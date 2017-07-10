Sorgun’da ekili tarım arazisinde yangın çıktı

Sorgun ilçesine bağlı Mehmetbeyli köyünde yaklaşık 3 dönümlük hububat ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Sorgun Belediye İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 itfaiye aracı ve iş makineleri ile yangına müdahale etti. Köylüler de traktör arkasına bağladıkları pulluklar ile söndürme çalışmalarına yardım etti. Yaklaşık bir saatlik bir çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ile ilgili inceleme başlatıldı.