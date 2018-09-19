Sorgun'da Gaziler Günü Kutlandı

Tüm yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında ilk tören Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra kutlamalara bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunması ile devam edildi.Kutlamalara Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, Sorgun İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Şamil Kaçar, gazilik unvanının Türk kahramanlığının, vatanseverliğinin ve fedakârlığının yaşayan destanı olduğunu belirtti. Kaçar konuşmasında şunları dile getirdi;” Tarih boyunca vatanın ve milletin bağımsız bütünlüğünü uğruna vermiş olduğu mücadele ile hürriyet ve bağımsızlığın Sembolü olmuş. Hatta bu özelliği ile esaret altında yaşayan toplumların kurtuluş mücadelelerine ilham kaynağı teşkil etmiş Türk milleti aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır”dedi.

Gaziler adına konuşma yapan Gazi Ömer Güran, 19 Eylül gaziler günü savaş meydanlarında canını ortaya koyarak vatanına milletine hizmet eden gazilerin şeref günü olduğunu belirterek bugüne gelinmesinde şehit ve gazilerimizin payının büyük olduğunu dile getirdi. Güran,” Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldırılara karşı her zaman karımızı akıtmaya canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir.Başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş olan ve hayatta olup bizi burada onurlandıran kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum” dedi. Konuşmaların ardından program son buldu.